Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 12.18 23 maggio 2018 - 12:18

L'Engadina e St. Moritz (GR) continuano ad essere le destinazioni turistiche dell'arco alpino con le abitazioni più care: una proprietà nel segmento elevato costa in media 15'400 franchi al metro quadro. Segue Gstaad (BE), con 14'300.

È quanto emerge dall'Alpine Proprety focus di UBS, che ha confrontato le mete più ambite della regione.

Dietro il duo di testa si classificano la francese Courchevel, le austriache St. Anton am Arlberg e Kitzbühel, con circa 13'000 franchi al metro quadro. Tra le mete svizzere figurano in seguito Verbier (VS) e Lenzerheide (GR) con 12'000 franchi. Sopra i 10'000 franchi troviamo anche la vallesana Zermatt (VS) e le grigionesi Flims/Laax e Davos/Klosters.

Per acquistare un appartamento di vacanza con superficie abitabile di 80 metri quadri per meno di mezzo milione di franchi occorre cercare in località come Evolène (VS), Leukerbad (VS) o Disentis/Mustér (GR), sottolineano gli autori.

