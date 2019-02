Nei prossimi mesi l'economia dovrebbe rallentare ancora. È quanto si attende il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF). Il peggioramento del clima economico, già percepito dall'industria manifatturiera, ha contagiato altri settori.

Per il quarto mese di fila, il barometro congiunturale del KOF per febbraio è risultato in calo a 92,4 punti, ossia 3,8 punti in meno rispetto al mese precedente.

Questa ulteriore flessione è imputabile principalmente, secondo una nota odierna dei ricercatori, alla costruzione meccanica e all'industria elettrica. Tuttavia altri settori registrano indici inferiori alla media: è il caso della costruzione.

Prosegue il momento no anche per quanto attiene ad altri indicatori, come le nuove commesse e la situazione degli affari, elementi che hanno un impatto nefasto sull'industria manifatturiera.

Neuer Inhalt Horizontal Line