Il Ministero pubblico bernese ha aperto un'inchiesta contro un chirurgo che ha seguito lo sviluppo di impianti discali intervertebrali, utilizzandoli poi su sette pazienti quando ancora non erano pronti all'uso.

L'inchiesta viene portata avanti contro il chirurgo e contro ignoti per lesioni gravi ed eventuale infrazione alla legge sugli agenti terapeutici.

A fine novembre, un'inchiesta internazionale realizzata da 59 media aveva evidenziato numerose lacune nei controlli di protesi mediche e incidenti in diversi Paesi. I giornalisti hanno scoperto che impianti discali intervertebrali erano stati utilizzati nonostante rapporti di ricerca negativi. In certi casi si sono riscontrati problemi, anche gravi, fra i pazienti. È in seguito a queste rivelazioni che la giustizia bernese si è attivata.

