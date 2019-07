Greenpeace chiede la liberazione immediata degli attivisti che oggi a Zurigo hanno bloccato l'entrata di Credit Suisse per attirare l'attenzione sul tema dell'impatto che la finanza ha sulla protezione del clima.

Alla protesta hanno preso parte 70 attivisti, di cui 26 militanti di Greenpeace, ha indicato l'organizzazione ambientalista in un comunicato odierno. Sessantaquattro persone sono state poste in stato di fermo: saranno liberate al più presto domani, osserva l'associazione in base alle informazioni disponibili.

Per Greenpeace questa situazione è inaccettabile: gli attivisti vanno scarcerati subito, tanto più che la loro protesta è stata pacifica. Le misure coercitive - avverte l'associazione - non riusciranno a spezzare la resistenza dei protestatari.

