Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 14.39 20 settembre 2018 - 14:39

La Federazione svizzera di pesca ha depositato oggi una petizione a Berna con la quale esorta Consiglio federale e Parlamento a proteggere meglio i pesci locali.

Le turbine delle centrali idroelettriche per i pesci sono trappole mortali: occorre tenerlo presente nel risanamento di circa 1000 impianti in Svizzera previsto entro il 2030, indica. La petizione, sostenuta anche dalle organizzazioni ambientali Aqua Viva e WWF Svizzera, è stata firmata da circa 34'000 persone.

Secondo la Federazione svizzera di pesca per risanare le centrali idroelettriche come vuole la Legge federale sulla protezione delle acque mancano attualmente le conoscenze come anche le risorse finanziarie e di personale.

Per Aqua Viva e WWF Svizzera il problema maggiore per la migrazione dei pesci a valle è rappresentato dai grandi impianti con una portata superiore ai 1000 metri cubi al secondo. In particolare sono minacciati i pesci migratori come il temolo comune, l'anguilla e la trota lacustre.

