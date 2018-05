Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 17.39 23 maggio 2018 - 17:39

La prova straordinaria delle sirene, effettuata oggi, è stata brillantemente superata: il 99% ha funzionato correttamente e il margine d'errore si situa nella norma, ha annunciato l'Ufficio federale della protezione della popolazione in un comunicato.

Durante la prova nazionale del 7 febbraio si era verificato un guasto tecnico al telecomando degli allarmi. Dopo le riparazioni, è stato quindi necessario effettuare un nuovo test generale per verificare il funzionamento dell'intero sistema. In Svizzera ci sono circa 5000 sirene fisse per dare l'allarme generale alla popolazione in caso di pericolo.

