Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 15.39 28 febbraio 2018 - 15:39

Durante la prova nazionale delle sirene del 7 febbraio si è verificato un guasto tecnico al telecomando degli allarmi. La causa della panne è nel frattempo stata individuata e le riparazioni sono in corso.

Un nuovo test generale dovrà essere effettuato, probabilmente entro giugno. Attualmente in caso di emergenze le sirene possono comunque essere attivate, assicura il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in una nota diffusa oggi.

Il test del 7 febbraio ha in parte fatto cilecca, ammette oggi il DDPS. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) quel giorno ha indicato che il 98% delle 7200 sirene fisse e mobili per l'allarme generale aveva funzionato perfettamente. In diversi cantoni si erano verificati problemi con l'attivazione dell'allarme acqua.

L'UFPP ha subito adottato le misure necessarie per ripristinare il funzionamento del sistema, che "è stato rimesso in stato operativo la sera stessa del giorno della prova", scrive oggi il Dipartimento.

L'operatore del sistema ha esaminato a fondo la causa del guasto e lo ha individuato in modo chiaro: si trattava di un difetto di un programma informatico. È stato quindi possibile definire le misure necessarie per risolvere il problema. "I lavori sono in fase d'esecuzione con la massima priorità e urgenza", aggiunge il DDPS.

Una volta implementate le misure correttive, l'intera funzionalità del sistema verrà testata a diversi livelli. In collaborazione con i Cantoni, l'UFPP prevede di ripetere la prova nazionale delle sirene ancora nel primo semestre del 2018. Di principio verranno attivate tutte le sirene, vale a dire sia quelle per l'allarme generale, sia quelle per l'allarme acqua.

