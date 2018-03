Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I delegati del PS, riuniti oggi ad Altdorf, prenderanno le loro decisioni riguardo alla votazione federale del 10 giugno, quando si deciderà sull'Iniziativa moneta intera e sulla legge sui giochi in denaro. Presente anche il presidente della Confederazione Alain Berset.

I socialisti parleranno anche di un sostegno ai media e dei Giochi Olimpici.

I delegati, alla presenza del presidente della Confederazione Alain Berset, molto probabilmente respingeranno il testo di "Moneta intera", come ha già fatto il gruppo socialista alle Camere federali. Anche il comitato direttore propone un "no". L'iniziativa chiede che solo la Banca nazionale possa emettere moneta.

Il gruppo parlamentare e il comitato direttore chiedono invece ai delegati di sostenere la legge sui giochi in denaro, che chiede tra l'altro che i casinò elvetici possano proporre giochi on-line, mentre i siti stranieri dovrebbero essere bloccati. L'obiettivo è quello di proteggere meglio i giocatori favorendo le attività legali in Svizzera.

I vertici del partito propongono poi di adottare una risoluzione in favore di un paesaggio mediatico diversificato e di qualità. Dei media e un servizio pubblico forti sono, secondo il comitato, necessari per la democrazia ed essenziali per la coesione delle regioni linguistiche.

Le difficoltà di diverse redazioni di giornali o dell'Agenzia telegrafia svizzera (ats) mostrano che "il giornalismo, bene pubblico cruciale per la nostra democrazia, non può essere abbandonato". Tocca allo Stato assicurare in futuro un panorama mediatico indipendente.

Si parlerà anche dei Giochi Olimpici 2026. Diverse sezioni chiedono al partito di prendere posizione contro l'evento, domandando anche un voto a livello federale. Il comitato direttore propone di sospendere la decisione fino a quando tutte le sezioni cantonali si saranno espresse, in particolare quella del Vallese romando.

