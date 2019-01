PS: Levrat, "questa legislatura è stata una débâcle"

Elezioni cantonali, federali e la spinosa questione dell'accordo quadro con l'Unione europea. Sono questi i temi affrontati dal presidente del PS Christian Levrat durante il tradizionale aperitivo dei "Re Magi" con la stampa organizzato dal partito oggi a Berna.

Secondo il 48enne friburghese "questa legislatura è stata una débâcle" e pone già l'obiettivo per il prossimo autunno: "vogliamo correggere la maggioranza al Consiglio nazionale".

Per quanto riguarda il Ticino, Levrat ha ribadito la necessità di garantire le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone. Egli auspica un rafforzamento in questo ambito per le regioni di frontiera e una maggior protezione dei salari. "Non è normale che un avvocato chiuda il suo studio in Italia per venire a fare il segretario in Ticino a 3'500 franchi al mese", rileva il presidente del PS.

Per Levrat la legislatura che andrà a concludersi è stata una delusione soprattutto a causa dei partiti di destra, in particolare per quanto riguarda le questioni legate alla previdenza, ai costi della salute e alle riforme fiscali.

Il consigliere agli Stati friburghese critica inoltre l'accordo quadro istituzionale in discussione tra la Confederazione e l'Unione europea. Il PS non intende fare alcuna concessione in merito alla protezione dei salari, inoltre Levrat sostiene di essere "cosciente del fatto che l'accordo attuale non ha alcuna possibilità di essere accettato, poiché all'interno della Confederazione non ottiene di certo la maggioranza dei consensi".

