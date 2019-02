Dura reazione del presidente del partito socialista svizzero Christian Levrat alla defezione dell'ex consigliera nazionale Chantal Galladé, che passa ai Verdi liberali: la politica zurighese sembra voler danneggiare il partito, afferma.

"Galladé ha militato nelle file del PS per 15 anni al Consiglio nazionale e non più tardi dell'anno scorso è stata eletta grazie alla sezione di Winterthur in un'importante posizione", afferma Levrat in un'intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger. Il consigliere agli Stati friburghese fa riferimento alla carica di presidente della Schulgemeinde, entità scolastica che nella Svizzera tedesca ha una certa importanza.

"Quando qualcuno riveste un mandato così a lungo non bisogna ribaltare tutto alla prima minima differenza di opinione", prosegue Levrat. "Non si cambia così facilmente partito perché non si è d'accordo una volta con qualcosa", insiste il 48enne, aggiungendo che si sarebbe atteso "un legame più intenso" di Galladé con il PS.

