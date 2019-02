Dopo il Consiglio federale ieri, è toccato oggi al Partito socialista scendere in campo per difendere la legge federale riguardante la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), sulla quale si voterà il 19 di maggio.

Per la sinistra, il progetto del Parlamento, contro il quale è stato lanciato il referendum, fa progredire in maniera sostanziale due dossier centrali. Per la prima volta da vent'anni, si legge in una nota odierna del PS, l'AVS riceverebbe un finanziamento aggiuntivo importante pari a due miliardi di franchi. La più importante assicurazione sociale potrebbe così guardare al futuro con maggior serenità, secondo il Consigliere agli Stati sangallese, Paul Rechsteiner, citato nella nota.

Quanto alla parte fiscale, la RFFA abolisce i privilegi fiscali, invisi a livello internazionale, di cui godono determinate società. Il PS, rammenta il comunicato, si è sempre battuto contro l'elusione fiscale internazionale e le scappatoie che consentono alle multinazionali di nascondere i propri guadagni, con conseguenze negative per il finanziamento dei servizi pubblici. A detta del presidente del partito, il consigliere agli Stati Christian Levrat, il progetto in votazione rappresenta un buon compromesso.

