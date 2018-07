Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 luglio 2018 14.47

A causa di avvenimenti recenti, come licenziamenti e comportamenti perlomeno discutibili dei dirigenti, la fiducia della popolazione nei confronti del cosiddetto service public vacilla.

Lo afferma il Partito socialista (PS) secondo un'ulteriore riduzione dell'offerta e della qualità possono essere evitate solo con un maggiore controllo da parte dello Stato.

Lo smantellamento del servizio pubblico, attualmente in corso, aumenta il malcontento della popolazione. Gli uffici postali e le biglietterie delle stazioni vengono chiusi, PostFinance taglia drasticamente i posti di lavoro, AutoPostale abusa delle sovvenzioni pubbliche e i dirigenti di questi aziende si riempiono le tasche.

Questi esempi mostrano che la gestione delle aziende parastatali secondo il modello delle imprese private non funziona. "Negli ultimi anni si è verificata un'insidiosa privatizzazione, che non è sostenuta dalla popolazione", ha affermato la consigliera agli Stati Geraldine Savary (VD) citata in una nota.

Un servizio pubblico forte è essenziale, non solo nelle aree urbane, ma anche in quelle più discoste, e ciò sia per la popolazione che per le imprese. Garantire le infrastrutture sul lungo periodo è fondamentale per preservare i posti di lavoro.

La Confederazione, in quanto proprietaria o azionista di maggioranza, deve insomma assumersi le proprie responsabilità e non gestire il servizio pubblico secondo i criteri del settore privato, né tanto meno affidarne la gestione a privati. "Bisogna agire adesso per riconquistare la fiducia della popolazione e delle imprese", ha precisato il consigliere nazionale Jacques-André Maire (NE).

