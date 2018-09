Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 8.48 27 settembre 2018 - 08:48

Il consigliere nazionale Cédric Wermuth è il candidato del partito socialista argoviese al Consiglio degli stati.

Il 32enne, conosciuto in tutta la Svizzera per i suoi trascorsi quale presidente di Gioventù socialista, l'ha spuntata ieri sera in un congresso straordinario ad Aarau contro la seconda personalità in lizza, la consigliera nazionale Yvonne Feri.

Wermuth ha ottenuto 105 voti, Feri 47: il comitato direttivo avrebbe voluto non rendere pubblico il risultato esatto, ma è stato costretto a farlo in seguito a una richiesta avanzata dagli stessi delegati, che ha ottenuto una risicata maggioranza.

