Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 16.43 14 marzo 2018 - 16:43

L'esautorato presidente catalano Carles Puigdemont è atteso domenica sera a Ginevra al Festival internazionale del film sui diritti umani (FIFDH).

Parteciperà a un dibattito sull'autodeterminazione in cui interverrà anche l'ex presidente della Confederazione Micheline Calmy-Rey, riferisce oggi lo stesso FIFDH.

Accusato di ribellione in Spagna dove rischia 30 anni di carcere, Puigdemont, che si è autoesiliato a Bruxelles, ha detto in un'intervista alla radiotivù romanda (RTS) che non intende stabilirsi in Svizzera: "Amo troppo l'idea di essere in questa patria che è l'Europa", ha sottolineato. Dopo le recenti elezioni, Puigdemont ha rinunciato provvisoriamente a diventare presidente del governo catalano e dirige un Consiglio della Repubblica dal suo esilio belga.

Neuer Inhalt Horizontal Line