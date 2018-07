Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2018 12.09 12 luglio 2018 - 12:09

L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont potrà essere estradato dalla Germania in Spagna. Lo ha deciso il tribunale superiore regionale dello Schleswig-Holstein.

La corte ha tuttavia accettato l'estradizione per l'accusa di malversazioni, ma non per quella più grave di ribellione, di cui Puigdemont è accusato in Spagna.

Puigdemont rimane a piede libero, poiché il tribunale d'appello regionale ritiene che non ci sia pericolo di fuga. L'estradizione deve comunque ancora essere autorizzata dalla Procura generale.

Neuer Inhalt Horizontal Line