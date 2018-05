Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 12.22 31 maggio 2018 - 12:22

Possedere un puntatore laser pericoloso dovrebbe presto essere vietato in Svizzera. Durante la procedura di consultazione sul tema, chiusasi oggi, le misure previste non hanno praticamente trovato opposizione.

La legge e le ordinanze sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori dovrebbero entrare in vigore, salvo imprevisti, nel primo semestre 2019.

La normativa prevede che i puntatori laser di classe 1 non possano più essere utilizzati se non in luoghi chiusi. Tutte le altre classi o i prodotti non classificati in maniera esplicita saranno vietati.

Il divieto non riguarderà solo la vendita, ma anche l'importazione e il transito. Chi utilizzerà o sarà trovato in possesso di puntatori banditi potrà essere punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

