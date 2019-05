Contrariamente alle raccomandazioni di voto dei loro partiti, l'elettorato ecologista e del PVL ha massicciamente sostenuto il progetto Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA). Ciò spiega in parte il successo della riforma, approvata con il 66,4% dei voti.

Secondo una indagine di Tamedia pubblicata in serata i votanti di tutti i grandi partiti hanno approvato la riforma, all'eccezione dell'UDC. Quest'ultimo partito aveva deciso di lasciare libertà di voto; il 47% dei suoi sostenitori hanno inserito un "sì" nell'urna, il 53% un "no". Malgrado le raccomandazioni di voto negative, hanno sostenuto la riforma anche il 61% dei Verdi e il 73% dei Verdi liberali..

Per quel che concerne la revisione della legge sulle armi, solo l'elettorato UDC l'ha bocciata (77% di "no"). I simpatizzanti degli altri partiti l'hanno invece massicciamente sostenuta, in particolare tra le file tosso-verdi (90% di "sì").

Il sondaggio ha anche permesso di evidenziare una spaccatura tra città (dove i "sì" ammontano al 75%) e campagna (57% di voti favorevoli).

Neuer Inhalt Horizontal Line