Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 13.52 07 giugno 2018 - 13:52

I dazi Usa su acciaio e alluminio sono di fatto "sanzioni" a Europa, Canada e Messico. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso dell'annuale 'Linea diretta col presidente' trasmessa dalla tv russa.

"I nostri partner pensavano che non sarebbero mai stati colpiti da questa politica controproducente legata a restrizioni e sanzioni ma ora vediamo cosa sta accadendo: l'introduzione dei dazi su acciaio e alluminio, non solo per l'Europa ma anche per Canada e Messico, sono sanzioni, anche se in altri termini", ha aggiunto.

Putin ha poi affermato che gli Usa hanno esteso per anni la propria "giurisdizione oltre i propri confini" e stanno ora provando a estenderla anche in Europa. Questo - ha dichiarato - è "inammissibile".

Neuer Inhalt Horizontal Line