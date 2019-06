La Russia non ha interferito e non interferirà nelle elezioni americane: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al Forum Economico di San Pietroburgo nel corso di un incontro con le grandi agenzie internazionali,

"Non ci sono e non ci sono stati piani per interferire nella vita politica interna americana", ha affermato Putin. "Non abbiamo interferito, non interferiamo e non interferiremo in nessuna elezione".

