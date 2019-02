"Gli Stati Uniti con il loro sistema di scudo missilistico puntano al dominio globale, ma non si devono illudere: noi svilupperemo sempre misure adeguate di risposta". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso del suo messaggio alle Camere riunite.

La Russia "non ha intenzione di dislocare per prima" i missili a corto e medio raggio proibiti dal trattato INF, ma "se gli Usa piazzeranno i loro razzi in Europa" la Russia "risponderà" per proteggere la sua sicurezza nazionale, in modo "speculare e asimmetrico", dato che a finire nel mirino non saranno solo i razzi stessi "ma (anche) i centri dove si prendono le decisioni a livello politico", ha Putin parlando al parlamento riunito.

