A suggellare la rinforzata intesa fra Cina e Russia ci pensa la panda-diplomazia.

Vladimir Putin e Xi Jinping, dopo i colloqui al Cremlino, si recheranno infatti allo zoo di Mosca dove oggi saranno svelati ai visitatori una coppia di panda giganti, di nome Ru Yi e Ding Ding.

I giovani panda (vero e proprio simbolo non ufficiale della Cina) sono stati consegnati alla Russia durante la visita di aprile scorso di Putin a Pechino - la cerimonia di consegna ufficiale è stata tenuta in serbo come parte delle celebrazioni del 70esimo anniversario dell'avvio delle relazioni diplomatiche bilaterali.

I panda trascorreranno 15 anni in Russia come parte di un progetto di ricerca congiunto volto a studiare i modi di preservare gli animali e la possibilità di reintrodurli nel loro habitat naturale. "Questo non è un regalo, è uno progetto scientifico e di ricerca che prevede la partecipazione dei due paesi per sostenere gli animali", ha detto Maria Pasuginova, consigliere del Dipartimento per le Relazioni economiche e internazionali esterne di Mosca.

Nell'ambito del progetto, gruppi di lavoro provenienti da riserve naturali cinesi si recheranno regolarmente in Russia per organizzare programmi di formazione supplementari agli specialisti di Mosca. Lo riporta la Tass.

