Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 14.25 04 giugno 2018 - 14:25

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge sulle contromisure contro le azioni ostili degli Stati Uniti e di altri Paesi stranieri.

Il documento approvato dalla Duma il 22 maggio e dal Consiglio della Federazione il 30 maggio è stato pubblicato sul portale internet ufficiale.

Secondo il documento, il governo ha il potere di introdurre sulla base della decisione del presidente russo varie contromisure, a condizione che non si applichino a beni vitali non fabbricati in Russia e in altri paesi. Le decisioni possono anche essere prese dal Presidente sulla base di proposte del Consiglio di sicurezza. Il governo annulla le contromisure se le circostanze per introdurle vengono meno. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

