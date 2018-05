Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 21.19 17 maggio 2018 - 21:19

Il presidente siriano Bashar al Assad ha incontrato a sorpresa in Russia Vladimir Putin: lo riferisce Interfax.

Il capo del Cremlino si è congratulato "per i successi dell'Esercito siriano nella lotta ai gruppi terroristici". Il presidente siriano, riferisce ancora Interfax, ha deciso di inviare i propri rappresentanti all'Onu per formare una commissione per la Costituzione.

Putin ha ricevuto Assad a Sochi, precisa la stampa russa. I due - riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov - hanno convenuto "sulla necessità di incrementare gli aiuti umanitari e l'impegno per il rilancio dell'economia della Siria".

