Vladimir Putin torna a far bella mostra di sé e delle sue doti sportive davanti alle telecamere. Oggi il 66enne presidente russo ha indossato pattini e casacca bianca e rossa con l'ormai immancabile numero 11 e ha guidato la sua squadra di hockey verso la vittoria.

La vittoria è stata per 16-1 allo Shayba Arena di Sochi. Nella squadra di Putin, 'le Tigri', giocavano anche il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e il figlio Nikolai, entrambi con la casacca numero 1.

Il presidente russo usa anche lo sport come strumento di propaganda e ama farsi ritrarre come un hockeista provetto. Putin ha per esempio giocato nel giorno del suo 63esimo compleanno: il 7 ottobre del 2015, subito dopo aver annunciato in tv una massiccia offensiva in Siria con missili sparati anche dalle navi della flottiglia del Mar Caspio, si tolse le vesti da comandante in capo delle forze armate e indossò pattini e maglia della nazionale russa. Oggi ha giocato nonostante un lieve infortunio a un dito rimediato ieri durante un allenamento di judo.

