La Corea del Nord è di fronte a un "punto di svolta storico": a una settimana dal secondo summit tra il leader Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump, il Rodong Sinmun, 'voce' del Partito dei lavoratori, chiama a maggiori sforzi per lo sviluppo economico.

"E' tempo per noi di stringere i lacci delle scarpe e di correre veloci, puntando a target più alti nel mentre ci troviamo di fronte a un momento decisivo", si legge in un commento che non menziona direttamente il prossimo evento dei leader, ma rimarca i delicati passaggi che sta vivendo il Paese sul fronte interno e soprattutto esterno.

Kim e Trump si vedranno il 27 e 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam, in un secondo faccia a faccia dedicato a concreti passi sulla denuclearizzazione della penisola coreana in cambio di concessioni economiche e di altro tipo da parte degli Stati Uniti.

