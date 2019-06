Il candidato cinese Qu Dongyu è stato eletto direttore generale della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con 108 voti favorevoli su 191.

La candidata francese Catherine Geslain-Lanèelle, sostenuta dall'Unione europea, ha ottenuto 71 voti.

L'impegno a lavorare per un futuro migliore per tutti è stato espresso da Qu Dongyu, al quale il direttore uscente José Graziano da Silva ha consegnato il proprio pass felicitandosi per l'elezione e augurandogli buon lavoro.

Felicitazioni anche da parte della delegazione francese, che ha auspicato un lavoro comune per un'agricoltura sostenibile.

Nella votazione per il nuovo direttore generale il candidato georgiano Davit Kirvalize ha ottenuto 12 voti.

