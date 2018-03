Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 18.45 15 marzo 2018 - 18:45

Nel 2016 in Svizzera si contavano quasi 19 mila fra bambini e adolescenti affidati a istituti o famiglie d'accoglienza, con un aumento di 900 unità rispetto all'anno prima.

Lo indica oggi in una nota PACH (Pflege- und Adoptivkinder Schweiz), l'associazione per i bambini in affidamento o adottivi.

In totale essi rappresentano circa l'1,2% della popolazione sotto la maggiore età. L'aumento riguarda i ragazzi finiti nei foyer: erano 14'200 nell'anno in rassegna, contro i 13'000 del 2015. Nella famiglie d'accoglienza il loro numero è passato da 5'000 a 4'700.

PACH è nata nel 2016 dalla fusione dei servizi specializzati di pflegekinder.ch e adption.ch.

Neuer Inhalt Horizontal Line