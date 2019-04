"Avengers: Endgame", ultimo capitolo della saga con i supereroi dell'universo Marvel, spopola anche nelle sale svizzere.

Nel suo primo week-end di proiezione, il film dei fratelli Russo ha attirato nei cinema elvetici circa 195'000 persone, riscontrando grande successo.

La pellicola guida le classifiche in tutte le regioni linguistiche con enorme margine. Nella Svizzera tedesca 128'500 persone si sono precipitate davanti al grande schermo, 59'000 in Romandia e 6200 in Ticino.

Il film, distribuito dalla Disney, ha sfondato in tutto il mondo, mettendo a segno il record per la migliore uscita di tutti i tempi. L'incasso ottenuto è ammontato alla stratosferica cifra di 1,2 miliardi di dollari, ben più dei 640 milioni del precedente episodio "Avengers: Infinity War", che deteneva il primato finora.

"Avengers: Endgame" è interpretato da una serie di star hollywoodiane nei panni di famosi supereroi - e dei loro alter ego umani - come Iron Man (Robert Downey jr), Capitan America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Thor (Chris Hemsworth) e la Vedova Nera (Scarlett Johansson).

