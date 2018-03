Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 17.59 19 marzo 2018 - 17:59

I due quotidiani grigionesi "Südostschweiz" e "Bündner Tagblatt" mantengono le loro proprie redazioni. A fine febbraio era stata annunciata la loro fusione.

Il gruppo editoriale Somedia che pubblica entrambi i quotidiani, giustifica la decisione di continuare a lavorare con due redazioni, con una modifica del progetto. Invece di essere accorpate le redazioni dovrebbero operare in modo più stretto a metà aprile, ma restano "separate e indipendenti", come ha scritto sabato il consiglio di amministrazione di Somedia in una notizia pubblicata dai suoi due quotidiani.

