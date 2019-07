Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen ha dato ieri istruzione ai servizi di sicurezza palestinesi di "ridurre al minimo necessario" la cooperazione con la controparte israeliana.

Lo ha appreso da fonti palestinesi la radio pubblica israeliana Kan ma finora - ha anche precisato - non ci sono conferme ufficiali né a Ramallah né in Israele.

Questa informazione giunge all'indomani dell'annuncio di Abu Mazen di aver preso la decisione "di principio" di cessare di operare sulla base di tutti gli accordi sottoscritti con Israele. Ciò come forma di protesta per una lunga serie di violazioni di tali accordi da lui attribuita ad Israele.

Ieri Abu Mazen ha aggiunto di aver incaricato un apposito comitato di mettere a punto meccanismi adeguati per recedere da tali accordi. Finora non è noto se quel comitato si sia riunito e quanto tempo abbia a disposizione per sottoporre ad Abu Mazen le proprie conclusioni. Nel frattempo Abu Mazen è partito per la Tunisia, per partecipare ai funerali del presidente Beji Caid Essebsi.

