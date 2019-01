Il ponte di Niouc, nella Val d'Anniviers, è uno dei punti in Svizzera in cui viene praticato il bungee jumping.

Dal prossimo primo maggio ci saranno esigenze più elevate per chi offre attività pericolose come escursioni alpine, rafting o bungee jumping.

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale, dopo aver analizzato le nuove disposizioni in merito all'ordinanza sulle attività a rischio.

Per garantire la sicurezza di clienti e partecipanti, il governo ha deciso che chi è intenzionato a offrire attività a rischio svolge un'attività professionale già a partire dal primo franco di giro d'affari - invece del limite attuale di 2'300 franchi all'anno - e necessita quindi di un'autorizzazione cantonale, si legge in una nota odierna. In questo modo, tutti coloro che offrono "esperienze adrenaliniche" dovranno soddisfare gli standard richiesti.

