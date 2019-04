Guadagni in aumento per Cda Raiffeisen.

Il Consiglio d'amministrazione (Cda) di Raiffeisen Svizzera ha percepito complessivamente 2,71 milioni di franchi nel 2018, il 5,7% in più dell'anno precedente.

Nel suo rapporto d'esercizio pubblicato oggi, la terza maggiore banca del paese motiva l'aumento con l'elevato numero di sedute del Cda e dei suoi comitati e l'"intenso scambio tra gli organi". Anche la regolamentazione e cambiamenti strutturali hanno fatto crescere la remunerazione. Il "caso Vincenz" ha condotto nel 2018 a una trasformazione fondamentale, dimissioni e nomine sia nel Cda che nella direzione della banca.

La retribuzione complessiva più elevata - 480'108 franchi - è andata all'attuale vicepresidente del Cda Pascal Gantenbein, che ha assunto la funzione di presidente dell'organo di sorveglianza ad interim. Il presidente in carica dal 10 novembre 2018, Guy Lachappelle, ha percepito circa 82'000 franchi. Il suo predecessore Johannes Rüegg-Stürm aveva ricevuto nel 2017 un indennizzo di quasi 582'000 franchi.

La direzione ha ottenuto "solo" 7,32 milioni di franchi, a fronte di 11 milioni l'anno prima. L'importo più alto è andato al responsabile di IT & Services (informatica e servizi) Rolf Olmesdahl (1,54 milioni di franchi).

L'esercizio 2018 è stato caratterizzato da numerose partenze. In marzo Rüegg-Stürm aveva lasciato la carica in seguito alla vicenda di Pierin Vincenz, il manager grigionese accusato di aver mischiato interessi privati e professionali quando era presidente della direzione, fra il 1999 e il 2015. In novembre Lachappelle, ex direttore generale della Banca cantonale di Basilea (BKB), era stato eletto alla successione di Rüegg-Stürm. Lo stesso mese si era dimesso il Ceo Patrik Gisel.

Neuer Inhalt Horizontal Line