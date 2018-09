Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

13 settembre 2018 11.24

Raiffeisen comunicherà domani il nome del candidato proposto alla presidenza del consiglio di amministrazione (Cda): lo ha indicato la stessa banca, confermando una notizia pubblicata dal Tages-Anzeiger.

L'istituto diffonderà il nominativo a mercati azionari ormai chiusi (vale a dire dopo le 17.30), ha precisato un portavoce all'agenzia finanziaria AWP. La candidatura - insieme a quella di altri membri del Cda - sarà sottoposta all'assemblea generale straordinaria in programma il 10 novembre.

L'istituto - organizzato in 255 banche giuridicamente indipendenti che fanno capo alla società cooperativa Raiffeisen Svizzera, alla guida strategica dell'intero gruppo - è da tempo sotto pressione nell'ambito della vicenda che ha portato in carcere l'ex CEO Pierin Vincenz, il manager grigionese sospettato di aver mischiato interessi privati e professionali. Il nuovo presidente del Cda sarà chiamato a subentrare a Pascal Gantenbein, che agisce ad interim dopo che in marzo aveva gettato la spugna Johannes Rüegg-Stürm, travolto dallo scandalo Vincenz.

