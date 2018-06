Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 15.34 15 giugno 2018 - 15:34

L'Assemblea dei delegati di Raiffeisen che si terrà domani a Lugano segnerà una svolta per l'istituto bancario. L'incontro avviene sulla lunga scia del caso dell'ex numero uno Pierin Vincenz.

Ieri l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha inoltre rincarato la dose annunciando di aver constatato gravi lacune presso Raiffeisen nell'ambito dell'indagine riguardante la gestione dell'istituto bancario.

L'assemblea, che riunisce i 164 delegati delle 21 Federazioni regionali, non sarà tuttavia pubblica e per l'occasione non è stato divulgato neanche l'ordine del giorno. Domani verranno anche presentati i primi risultati di un'indagine interna per fare luce sul periodo in cui l'ex CEO era a capo della banca. La remunerazione del cda sarà "sicuramente discussa in una forma o in un'altra", ha indicato una portavoce del gruppo.

Neuer Inhalt Horizontal Line