Vi sono state gravi carenze in seno a Raiffeisen nell'ambito dell'acquisizione e della gestione delle partecipazioni in società esterne nell'era dell'ex CEO Pierin Vincenz.

Lo ha stabilito un rapporto indipendente commissionato dalla banca, che non ha però rilevato prove di condotte penalmente rilevanti. L'indagine del professor Bruno Gehrig - informa la banca in un comunicato odierno - verteva sulle operazioni effettuate con le partecipazioni da Raiffeisen Svizzera e dalle sue società affiliate dal 2005, sotto la guida di Vincenz, il manager grigionese finito in prigione con l'accusa di aver mischiato interessi privati e professionali quando era presidente della direzione, fra il 1999 e il 2015.

Il rapporto voluto nell'aprile 2018 dal consiglio di amministrazione (Cda) "non ha riscontrato chiare e inconfutabili prove di condotta penalmente rilevante da parte di Pierin Vincenz". Tanto meno l'esperto ha individuato prove di reati penali o di arricchimento personale da parte di altri, precedenti o attuali, manager di Raiffeisen Svizzera. I fatti che sono attualmente già oggetto di un'inchiesta penale non facevano però parte dell'indagine condotta da Gehrig.

Neuer Inhalt Horizontal Line