Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 8.02 14 settembre 2018 - 08:02

Raiffeisen ha designato Guy Lachappelle, attuale direttore generale della Banca cantonale di Basilea, quale nuovo presidente del suo consiglio di amministrazione.

La candidatura - insieme a quella di altri quattro membri del cda - sarà sottoposta all'assemblea generale straordinaria dei delegati in programma il 10 novembre, scrive oggi in una nota l'istituto finanziario sangallese.

Con queste nomine, il processo di rinnovamento dell'organo di sorveglianza si avvia verso la conclusione, indica il terzo gruppo bancario elvetico nel comunicato. Lachappelle è dal 2013 alla testa della Banca cantonale di Basilea. In precedenza, il giurista aveva già occupato ruoli dirigenziali in seno ad altri istituti.

Raiffeisen è da tempo sotto pressione per la vicenda che ha portato in carcere l'ex CEO Pierin Vincenz, sospettato di aver mischiato interessi privati e professionali. Il nuovo presidente del cda sarà chiamato a subentrare a Pascal Gantenbein, che agisce ad interim dopo che in marzo aveva gettato la spugna Johannes Rüegg-Stürm, anch'egli travolto dallo scandalo.

