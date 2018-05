Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 maggio 2018 - 08:05

Raiffeisen vende alla zurighese Vontobel la sua banca privata Notenstein La Roche, che aveva acquisito nel 2012. Il prezzo pattuito è di 700 milioni di franchi.

Notenstein La Roche potrà così meglio sviluppare il suo potenziale in un "ambiente di banca privata classico", indicano in una nota congiunta diramata oggi Raiffeisen e Vontobel. L'istituto ha in gestione 16,5 miliardi di franchi.

Raiffeisen afferma che intende concentrarsi in futuro sul segmento della clientela privata con un patrimonio da piccolo a medio.

