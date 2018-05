Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 maggio 2018 19.40 19 maggio 2018 - 19:40

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha definito "una provocazione" la nomina annunciata oggi dal neo-president Quim Forn di due leader catalani detenuti e di due in esilio nel nuovo Govern minacciando di impedirne la nomina.

Per Rajoy l'annuncio di Torra "dimostra che la sua volontà di dialogo non è sincera". Il premier ha avvertito che il governo di Madrid, "unico organo competente per autorizzare la pubblicazione del decreto di nomina, analizzerà la fattibilità del nuovo Govern viste le circostanze personali di alcuni designati".

