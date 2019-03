Cresce in Svizzera il numero di rapimenti di bambini da parte di uno dei genitori

Cresce in Svizzera il numero di rapimenti di bambini da parte di uno dei genitori: l'anno scorso sono stati più di 100, un record.

È quanto indica oggi la "NZZ am Sonntag" sulla base di nuove statistiche dell'Ufficio federale di giustizia e dei dati del servizio sociale internazionale (SSI).

Le cifre indicano che 68 bambini sono stati rapiti in Stati firmatari della Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori, e una quarantina in Stati non firmatari.

I rapimenti di bambini negli Stati firmatari sono saliti di quasi il 50% negli ultimi dieci anni e il domenicale spiega questa progressione con l'aumento del numero di matrimoni binazionali e dei successivi divorzi.

Anche il numero di casi in cui un tribunale ha ordinato il ritorno in Svizzera del bambino rapito ha raggiunto livelli record: nel 2018 i casi sono stati venti.

