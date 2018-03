Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 7.22 19 marzo 2018 - 07:22

Ha strappato una bambina di 2 anni dalle braccia della madre, ospite in un centro di accoglienza in Mugello, in provincia di Firenze, e dopo 2 chilometri si è fermato sull'argine del fiume Sieve minacciando di colpire la piccola con un bastone e di gettarla in acqua.

L'uomo, un 27enne nigeriano, richiedente asilo, chiedeva di rivedere la figlia e la moglie, da ieri trasferite in un centro protetto dopo una denuncia nei suoi confronti per maltrattamenti e violenza sessuale sulla donna. Il migrante è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri che sono riusciti a raggiungerlo e a impedirgli di mettere in atto il suo proposito.

