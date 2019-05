Non ho ricattato nessuno, il denaro mi è stato dato volontariamente: respinge ogni addebito Loredana Zefi, la star della musica rap in ambito tedescofono finita in un polverone mediatico dopo che è emerso che è indagata per truffa.

Insieme a un fratello avrebbe alleggerito di 900'000 franchi una coppia vallesana. In una conferenza stampa a Pristina, dove si trova attualmente, la rapper lucernese con radici albanesi ha sostenuto che i soldi sono passati di mano senza violenze o malversazioni. "Tutto è avvenuto su base volontaria".

La bomba è scoppiata due giorni fa, quando si è saputo che la giustizia lucernese indaga sulla donna con le ipotesi di reato di truffa, estorsione, coazione e minaccia. Zefi è stata fermata e interrogata. Nella sua abitazione è stata effettuata una perquisizione.

