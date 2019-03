La discriminazione razziale non è un concetto astratto, ma una realtà che si manifesta in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

Il razzismo va quindi combattuto a tutti i livelli e con il contributo di tutti, ha ricordato oggi la Commissione federale contro il razzismo (CFR) in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Il maggior numero di casi di discriminazione (50%) si verifica nel mondo del lavoro; seguono lo spazio pubblico (25%), la scuola (19%), la ricerca di un alloggio (10%) e il tempo libero (7%), secondo i risultati dell'indagine "Convivenza in Svizzera" pubblicati in febbraio dall'Ufficio federale di statistica (UST). "Questi risultati confermano quanto è già stato osservato sul terreno, nei consultori cui si rivolgono le persone che si sentono vittima di razzismo e discriminazione razziale", precisa la CFR in un comunicato odierno.

Quasi il 60% degli svizzeri, secondo l'indagine, è consapevole che il razzismo, in Svizzera come altrove, è un fenomeno da non sottovalutare. Una giornata internazionale contro la discriminazione razziale non basta certo a risolvere il problema, ma permette di ricordare che tutti possiamo contribuire a prevenirlo e combatterlo, conclude la nota.

