Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 9.43 27 febbraio 2018 - 09:43

Il re del Marocco, Mohammed VI, è stato operato al cuore ieri in una clinica di Parigi, dopo un "disturbo del ritmo cardiaco": lo ha annunciato un comunicato ufficiale.

Il sovrano, 54 anni, "ha evidenziato sabato 20 gennaio 2018, un disturbo del ritmo cardiaco" e i suoi medici hanno diagnosticato un "battito atriale in un cuore sano". L'operazione si è conclusa "con successo", ha precisato l'equipe medica.

Re Mohammed VI, che passa lunghi periodi in Francia dove possiede anche un castello, era stato sottoposto in settembre a un intervento chirurgico per una lesione benigna all'occhio. Mohammed VI regna in Marocco dal luglio 1999, data in cui è succeduto al padre Hassan II.

