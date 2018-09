Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 settembre 2018 8.31 30 settembre 2018 - 08:31

La giovane attivista palestinese Ahed Tamimi è stata ricevuta ieri dal Real Madrid al Santiago Bernabeu, riferisce il sito Marca.com. Immediata la reazione di Israele. "Il prestigioso club del Real Madrid abbraccia una terrorista che incita all'odio e alla violenza".

"Vergognoso", ha commentato oggi su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Emmanuel Nahshon, per poi aggiungere in un altro tweet: "Cosa c'entra con i valori del calcio?".

Ahed Tamimi, 17 anni, era stata condannata da un tribunale militare israeliano a otto mesi di carcere per aver schiaffeggiato due soldati israeliani entrati nel villaggio cisgiordano dove risiede.

La ragazza è poi tornata in libertà lo scorso luglio diventando un simbolo della lotta dei palestinesi e suscitando molto seguito internazionale. Secondo il giornale sportivo spagnolo, Tamimi - questa settimana in visita in Spagna con la sua famiglia dove ha partecipato a diversi eventi politici e sociali - ha incontrato il team manager Emilio Butragueno, che le ha consegnato una maglia con il suo nome.

Neuer Inhalt Horizontal Line