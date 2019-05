Le scintille provenienti da una locomotiva a vapore della ferrovia della linea turistica di montagna della Furka stamani hanno provocato due incendi di sterpaglie non lontano da Realp (UR).

Il fuoco è stato domato da dipendenti della compagnia e da pompieri di Realp e Andermatt (UR), indica la polizia urana in una nota, precisando che il sinistro non ha provocato feriti. L'allarme è giunto alla centrale alle 9.45. La locomotiva stava trainando un convoglio di materiale in direzione del passo che collega la Valle di Orsera (UR) a quella di Goms (VS). Gli incendi si sono sviluppati nei presi del ponte che sovrasta la Furkareuss in località Wileren.

La nuova stagione della Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB, ferrovia a vapore della linea di montagna della Furka) inizierà il prossimo 22 giugno. La DFB offre viaggi tra Realp e Oberwald (VS) sul vecchio tracciato della Furka-Oberalp-Bahn.

Il tracciato era stato dismesso in seguito all'apertura della galleria di base della Furka, ma rimesso in servizio, a tratte successive, a cura di una associazione di amatori costituitasi in società senza fini di lucro nel 1987 come Dampfbahn Furka-Bergstrecke AG.

