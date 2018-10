Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 ottobre 2018 19.30 13 ottobre 2018 - 19:30

In autunno a Coira non si è mai registrata una temperatura così elevata: 27,2 gradi. Immagine d'archivio.

In autunno a Coira dal 1959 - anno di inizio delle misurazioni - non si è mai registrata una temperatura così elevata: oggi c'erano 27,2 gradi, con lieve influsso del Föhn, secondo Meteonews. In tutta la Svizzera c'è stata una giornata molto soleggiata.

Temperatura estive si sono registrate anche a Basilea-Binningen (BL), Delémont e Ilanz (GR). Si tratta di eventi rari, che solitamente si verificano nei primi dieci giorni di ottobre.

Il responsabile di questo fenomeno è Viktor, un fronte di alta pressione che si trova sopra l'Europa dell'est e la Russia, che influisce fortemente sulle condizioni meteo in Svizzera.

