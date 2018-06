Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 giugno 2018 16.03 29 giugno 2018 - 16:03

L'introduzione del referendum finanziario a livello federale rischierebbe di bloccare i processi decisionali. È quanto sostiene la Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale, che boccia - con 13 voti contro 11 - due iniziative parlamentari in tal senso.

I due testi chiedono di sottoporre a referendum facoltativo i decreti federali concernenti i crediti d'impegno e i limiti di spesa, nella misura in cui le uscite raggiungono un ammontare determinato, che gli autori dei testi non hanno volutamente indicato.

Secondo la commissione - si legge in un comunicato odierno dei Servizi del parlamento -, la gran parte delle spese della Confederazione dipende comunque da leggi sottostanti a referendum. La maggioranza commissionale ritiene che anche in futuro le decisioni in materia di politica finanziaria a livello federale debbano poggiare primariamente su basi legislative.

