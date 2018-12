Rega: 110 voli di soccorso durante le festività natalizie

La Rega ha effettuato 110 voli di soccorso tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano. Oltre la metà degli interventi sono serviti a salvare persone amanti degli sport invernali.

Gli elicotteri sono stati più frequentemente in azione nei Grigioni e nell'Oberland bernese, indica la Rega in una nota odierna, che proprio in quest'ultima zona ha stazionato un velivolo supplementare per i prossimi giorni.

Il 24 dicembre si sono registrati 20 interventi, 40 nel giorno di Natale e ben 50 oggi, anche se il numero odierno potrebbe anche aumentare. Le previsioni meteorologiche, particolarmente favorevoli, porteranno a un aumento del numero di soccorsi, poiché molta più gente andrà a riversarsi sulle piste da sci durante le vacanze natalizie.

Il servizio di soccorso non opera però solo all'interno dei confini elvetici: la vigilia di Natale uno dei tre jet della Rega ha riportato un paziente dall'Australia alla Confederazione, dopo una missione di quattro giorni. A bordo degli altri due aerei sono invece rientrati in Svizzera pazienti da Dubai e dalla Tailandia.

