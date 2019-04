Durante il week-end pasquale, la Rega ha effettuato circa 150 missioni di salvataggio, la metà delle quali in altitudine. I tre aerei ambulanza a disposizione della Guardia aerea svizzera di soccorso hanno rimpatriato feriti anche oltreoceano.

La cifra non è insolita per il periodo dell'anno e considerando le condizioni meteo di questi giorni, che hanno favorito le gite in montagna, scrive la Rega in un comunicato odierno. A essere soccorsi sono anche stati parapendisti in difficoltà e motociclisti feriti.

Gli aerei ambulanza hanno intrapreso tragitti a corto e lungo raggio, raggiungendo vari Paesi europei e spingendosi anche negli Stati Uniti e a Cuba. Del personale medico ha inoltre accompagnato pazienti su voli di linea, per esempio in direzione della Namibia.

