L'anno scorso gli elicotteri e i jet ambulanza della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) hanno effettuato 13'553 interventi, quasi 900 in più dell'anno precedente, prestando aiuto a 11'579 persone (+7,3% rispetto al 2017), ossia 32 al giorno.

Gli elicotteri hanno effettuato 12'573 missioni, gli aerei 980, ha indicato oggi la Rega. Si tratta rispettivamente del 6,8% e del 10,8% in più rispetto al 2017. Inoltre, pazienti sono stati riportati in Svizzera a bordo di un volo di linea in 369 occasioni (+4,8%).

Il numero di missioni in elicottero è un riflesso in particolare delle condizioni meteorologiche e del comportamento delle persone nel tempo libero: la bella meteorologia della scorsa estate si è ripercossa in un sensibile aumento del numero di interventi.

La Rega organizza anche missioni in cui non vola con i propri aerei ed elicotteri. Si tratta in particolare di appoggio a operazioni a terra dei soccorritori del Club alpino svizzero e del trasporto di animali a favore dell'agricoltura di montagna. Tenendo conto di questi interventi, complessivamente le missioni sono state 17'124 (due all'ora), il 7,3% in più rispetto all'anno precedente.

